Versaci mostra i documenti dei revisori: “Altro che mancanza di collaborazione”. “L’esposto venne fatto il 3 maggio, prima del voto”

di Andrea Doi

Non risparmia le cartucce, Fabio Versaci quando interviene in Sala Rossa sulla vicenda delle dimissioni dei revisori dei conti, che con la loro “lettera di addio” avrebbero, secondo il presidente del Consiglio comunale «gettato ombre senza dare spiegazioni».

Versaci non ha usato mezzi termini: «Sono molto arrabbiato per una lettera irrispettosa verso l’ente. Ed è giusto che questa cosa abbia un seguito perché è inaccettabile».

Il presidente del Consiglio ha poi mostrato due cartelle piene di documenti che testimonierebbero l’avvenuto dialogo tra amministrazione e revisori: «Questa – ha ironizzato – è la scarsa collaborazione dell’ente». Non solo. Versaci infatti registra quella che secondo lui è un’anomalia. O minimo una stranezza. Infatti in un altro fascicolo che mostra a tutti i consiglieri comunali ci sono i verbali dei revisori.

«Hanno presentato l’esposto in Procura il 3 maggio mattina, ancora prima del voto in consiglio».