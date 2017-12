Verso le elezioni, Nigro: “Il Pd torinese coinvolga tutte le sue componeti nella scelta dei candidati ai collegi uninominali”

di Caterina Garda

Anche il Pd torinese si prepara alle elezioni politiche previste per il prossimo marzo. E se al momento ancora non sono stati fatti ipotesi e nomi per i candidati dei collegi uninominali c’è chi invoca via Masserano come unica sedi di discussione e dibattito, che veda coinvolte tutte le componenti del Partito Democratico.

Lo dice chiaramente Alessandro Nigro, coordinatore provinciale della mozione di Emiliano: «Rumors di giornali indicano nel 4 marzo la possibile data delle elezioni e a Torino e provincia ancora non si è discusso di quali figure possano contribuire alla vittoria nei collegi uninominali. Nessuno pensi che tali decisioni possano essere prese senza coinvolgere i dirigenti e le comunità del PD dei territori in cui insistono i vari collegi».

Un appello, quello di Nigro, ai segretari locali, invitati a farsi «promotori di iniziative e discussioni per individuare chi, nei vari collegi, possa portare il valore aggiunto per arginare l’emorragia di consenso che sta colpendo la coalizione guidata dal PD. Appello al senso di responsabilità verso gli elettori che noi rivolgiamo adesso perché chiunque sia chiamato a ricucire un rapporto ormai logoro con territori divenuti ostili, non può farlo in pochi giorni».

«Abbiamo dato consenso unitario alla figura del segretario metropolitano – prosegue Nigro – perché potesse avere l’autorevolezza necessaria per far capire che Torino non sarà terreno di conquista né di paracadutati né di persone che rispondono a logiche di altri interessi. Per questo invitiamo i segretari regionale e metropolitano a condividere la discussione in modo chiaro e aperto su chi sarà in grado di contribuire all’auspicata e auspicabile vittoria elettorale. Non si pensi di emarginare pezzi di partito che hanno ricevuto dignità di esistenza sia dallo Statuto che dal voto delle primarie. Facciamo appello ai ruoli propri dei massimi dirigenti locali per offrire agli elettori i migliori rappresentanti di quel patrimonio di esperienze e competenze di cui il partito torinese è ricco.