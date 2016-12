Via Assisi, la bocciofila si farà

L’assessore allo Sport e al Tempo Libero Roberto Finardi ha confermato, durante il Consiglio comunale, che il progetto della bocciofila di via Assisi sarà inserito nel piano triennale delle opere pubbliche. La situazione di incuria in cui versa la bocciofila da anni ha reso necessario un intervento di ristrutturazione e riqualificazione, più volte segnalato dai cittadini. Il progetto prevede ora la costruzione di campi da bocce, strutture accessorie e aree esterne per il traffico ciclabile, con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale.

Esulta Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati in Sala Rossa: «Buona notizia per gli abitanti di via Assisi e dintorni, zona Madonna di Campagna La bocciofila diventerà un vero e proprio punto di riferimento per tutto il quartiere e rappresenterà una struttura all’avanguardia».

«La prospettiva di una rinascita della Bocciofila è particolarmente importante dal momento che, a oggi, la situazione di questa porzione di città è quantomeno assurda. Il muro di cinta che taglia da nord a sud l’area verde tra via Luini e via Assisi sembra attualmente separare due mondi: da una parte il curatissimo complesso residenziale che si affaccia sul giardino Operaie della Fabbrica Superga, dall’altra la bocciofila, che da anni attende una sostanziale ristrutturazione».

«La Bocciofila svolge nel quartiere una funzione molto più importante della semplice finalità ludica: è presidio del territorio – conclude Magliano – Senza l’attività della bocciofila, infatti, non sarebbe difficile immaginare per tutta l’area verde un futuro certo di degrado ambientale e sociale».