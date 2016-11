Violenza sulle donne, alla Circoscrizione 5 si impara a riconoscerla e combatterla

La circoscrizione 5 si mobilita contro la violenza di genere e in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne è previsto per giovedì 24 novembre un percorso di approfondimento interattivo sul tema.

Un’occasione, con la presenza di esperti, per dire che la violenza non va tollerata, ma va prima di tutto riconosciuta e combattuta. A “guidare” i cittadini nel percorso saranno diversi esperti che con l’aiuto di mostre e video spiegheranno come riconoscere questa forma di violenza e come dirle basta.

L’appuntamento è dalle 17.30 nella Sala del Consiglio della Circoscrizione. Ecco il programma:

I volti della violenza, combattere con una cultura di parità con L. Onofri – Presidente Comitato se non ora quando

La prevenzione a partire dai maltrattanti con E. Di Bella – Dirigente servizio Pari Opportunità Città metropolitana

l sistema “coppia-violenza” e l’ascolto con le Psicoterapeute Cristina Bertello, Giada Costanzo Camporeale, l’ Avvocato Paola Agostino Associazione Pens@te – progetto Spazio Donna

Chiedere aiuto con G. Bianciardi – Dirgente area Pari Opportunità Città di Torino

L’arma della denuncia con R. Valente – Maresciallo Carabinieri

Per informazioni:

Ufficio Cultura 011/01135533 – 35539