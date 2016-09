Vita da cani a Torino: sabato 17 settembre inaugura il BauLoft Colletta

Con un aperitivo di benvenuto a ingresso libero per cani e rispettivi proprietari, in via Poliziano 33/7, apre il secondo asilo BauLoft. A meno di due anni dall’apertura del Bauloft, il primo asilo per cani a Torino, inaugura sabato 17 settembre alle ore 17 sempre a Torino, in via Poliziano 33/7, a due passi dal centro e dalla collina, il secondo asilo per cani marchiato BauLoft: il BauLoft Colletta. All’aperitivo di benvenuto sono invitati anche i cani.

«Al BauLoft ogni cane ha l’opportunità di fare nuove amicizie e correre liberamente nella grande area gioco, con i compagni più simili a lui per taglia ed energia, sotto l’occhio vigile di istruttori qualificati e con esperienza. Ogni ospite è unico e speciale e può fare lunghe passeggiate al parco o riposare in ampie e confortevoli cucce dopo aver socializzato con gli amici a quattro zampe», dicono gli organizzatori.