Mister Commisso ha fretta di chiudere, vuole il Milan e Mister Li non vede l’ora di vendere a qualcuno.

Sul tavolo c’è un’offerta e a New York, a Manhattan negli uffici di Goldman Sachs, si tratta per chiudere al più presto possibile. Già entro questa settimana.

Rocco Commisso, 68 anni di origine calabrese può seriamente diventare proprietario dei rossoneri, dopo esserlo già dei Cosmos. Non si conoscono le cifre, solo indiscrezioni, ma Commisso vuole tutto il pacchetto di maggioranza: ha fatto l’offerta e ora aspetta solo che venga accettata. Ha accelerato i tempi, per evitare che famiglia Ricketts s’intromettesse.

Quello che trapela è che Mister Commisso dovrebbe rimborsare i 32 milioni del prestito di Elliot più 180 milioni, a cui vanno ad aggiungersi gli interessi, del finanziamento sempre targato Elliot.

Non è finita: ancora 150 milioni da mettere dentro il Milan mentre 123 milioni di bond verrebbero rifinanziati dalle banche americane, Goldman Sachs e Merrill Lynch, anche questi per Elliot.

Al tavolo di New York c’è il braccio destro di Yonghong Li, Davide Han Li.

Trattativa non facile, anche se, come detto, c’è interesse a chiudere per entrambe le parti: per Commisso il Milan vale poco più di 500 milioni di euro, Li invece aveva comprato da Berlusconi e Finivest per 750 milioni.

Ma Li potrebbe accettare proprio per non ritrovarsi poi con un pugno di mosche in mano e con i debiti verso Elliot da restituire: entro ottobre 380 milioni. E questo fa dell’offerta di Commisso l’unica via di fuga per i cinesi.