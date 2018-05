Scrive padre Giovanni Battista Semeria nella sua “Storia della chiesa metropolitana di Torino, descritta dai tempi apostolici fino all’anno 1840”:«Quando il mullo fu intrato in porta Sussina per gratia e volunttà de Dio nostro se fermò insino che innanci la Giesa di Santo Silvestro, e yvi se gittò a terra, e furono disligate le balle per voluntà de Dio senza adjuto humano ed usì fori il vero Corpus Domini cum il reliqujario in laere miraculosamente cum grande splendore et ragij che parìa il sole».

