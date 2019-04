Torna a crescere l’interesse per l’arredamento su misura artigianale, una vera e propria eccellenza tramandata negli anni ed appartenente a quel patrimonio di conoscenze e competenze che rientra nelal categoria di Made in Italy.

Perchè l’Italia è da sempre il paese del manifatturiero, anche nel campo dell’arredamento nel quale gli ultimi anni sono stati prodromici di molte novità. Il mercato si è aperto, già da tempo, al concetto di smart, nel senso di arredamento low cost, creato in stock e con quasi nessun margine di personalizzazione.

Un segmento di mercato che è cresciuto enormemente ma che non ha offuscato il concetto di arredamento artigianale su misura: una vera e propria eccellenza tramandata da secoli che ormai fa parte del proprio patrimonio e che, di conseguenza, non può essere azzerata.

Le realtà dei mobili artigianali in Italia

Le realtà che operano ancora in questo campo sono molte, come nel caso di Arienti Arreda che, nel cuore della Brianza, continua da anni il proprio lavoro di mobilificio su misura e laboratorio artigianale per fornire risposte a tutti quei clienti che siano alla ricerca di arredo di qualità nato da un procedimento artigianale.

«Nel nostro laboratorio – ci spiegano da Arienti Arreda, mobilificio in Brianza – continuiamo a dar vita a mobili su misura con lavorazione artigianale. Una tradizione che portiamo avanti da anni e che abbiamo voluto continuare a garantire ai tanti clienti che amano questa tipologia di mobili. Se nel corso degli ultimi periodi il mercato si è aperto a nuove realtà adatte a coprire ogni esigenza, la richiesta di arredamenti artigianali non si è sopita ed anzi di recente sta tornando a crescere».

Tradizioni del Made in Italy anche nell’arredo

Quasi una questione di tradizione quella dei mobili artigianali, un settore che per anni è stato caratterizzante per l’intero comparto dell’arredo. Chi si rivolge a soluzioni di questo genere ha necessità particolari legate a spazi che non possono essere arredati da mobili in stock; o più semplicemente è alla ricerca di pezzi d’arredamento unici, di qualità, non uguali a quelli che possono essere trovati in tantissime altre case.

In un comparto dove tutto cambia esistono ancora realtà che restano fedeli alla propria natura, che poi è quella legata a tradizioni ad sempre marchio di fabbrica del nostro paese. E se il settore dei mobili s è trasformato radicalmente nel tempo, aziende come Arienti Arreda garantiscono una continuità con questo passato fatto di mobili esclusivi, di qualità, su misura, realizzati con metodi interamente artigianali all’interno del nostro territorio.