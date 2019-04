Piera Levi Montalcini, già consigliera comunale di Torino, è la capolista dei Moderati alle prossime elezioni regionali in Piemonte.

Gli altri candidati sono: Stefania Batzella, consigliere regionale uscente ed ex del M5S, Antonio Boccuzzi, ex operaio Thyssen, già parlamentare del Partito Democratico, Onofrio Carioscia, Stefano Chiariglione, Fabio D’Alessandro, Tarsilla Ferratello, Maurizio Fiorentini, Riccardo Gorrieri, Massimo Guerrini presidente della Circoscrizione 1, Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati in consiglio comunale a Torino, Davide Montrucchio, Alessandro Nucera, consigliere della Circoscrizione 8, Ahmed Ouhami, il buttafuori che ha recentemente salvato dallo stupro una ragazza al Valentino, Angelo Pisaniello, Fulvio Roattino, Carlotta Salerno, presidente della Circoscrizione 6, Roberto Scrofani, Riccardo Vacchiero, Carmine Velardo, Amelio Viscomi.