Sarà Paolo Montagna, già sindaco uscente, a guidare la coalizione del centrosinistra alle elezioni comunali di Moncalieri del 2020. A deciderlo l’assemblea del Partito Democratico di Moncalieri che ha votato all’unanimità la ricandidatura di Montagna.

Intanto si sta costituendo anche la coalizione che come precisa lo stesso Montagna punta a essere «Un’alleanza larga che sarà fondata sui valori che ci tengono insieme. Ecco perché pubblicherò una Carta che sottoporrò non solo al PD, ma a tutti gli alleati per capire se ci sono le condizioni per percorrere un altro pezzo di strada insieme e completare il lavoro».

Alleati del Pd nella corsa a Moncalieri saranno la lista civica “Montagna Sindaco” e i Moderati, che hanno già dato la loro disponibilità. Mentre sono in corso dialoghi con +Europa, Demos, partiti di sinistra, verdi, ambientalisti e socialisti.