La nuova fase del Partito Democratico di Moncalieri si concretizza con un inizio di campagna elettorale originale: niente convegni, incontri o dibattiti ma una grande e coinvolgente festa per tutti i cittadini.

Si inizia sabato 15 febbraio alle 21 alla Bocciofila Borgo Vittoria, con musica, vino e dolci per tutti i cittadini.

Per l’apertura della campagna elettorale al fianco di Paolo Montagna ci saranno, oltre al segretario del PD di Moncalieri Danilo Lanè, il segretario PD metropolitano Mimmo Carretta e quello regionale Paolo Furia.

Sabato 15 infatti, la bocciofila Borgo Vittoria di via del Ballo 17, nei pressi del centro commerciale, sarà teatro di una festa aperta a tutta i cittadini moncalieresi: sono in previsione momenti musicali con ballo e dj-set, oltre a vino e dolci che saranno offerti gratuitamente a chi interverrà alla serata che inaugura il percorso elettorale dei “dem”.

«Penso che sia necessario rompere definitivamente con gli schemi della vecchia politica e questa festa vuole essere un ulteriore segnale di cambiamento, apertura ed inclusione – sottolinea Serena Fasano, responsabile della comunicazione del PD di Moncalieri – Noi siamo una comunità che vuole crescere coinvolgendo più persone possibile nel nostro progetto: a questo proposito infatti la serata sarà gratuita e aperta a tutti i cittadini, anche a chi vuole semplicemente curiosare o passare una serata in allegria».

Nel corso della serata verranno presentati i nomi dei candidati che sosterranno il sindaco Paolo Montagna e verrà presentata nei dettagli la campagna elettorale alle porte.

Paolo Montagna, sindaco di Moncalieri dal 2015 è nato il 17 Luglio 1978 e vive da sempre a Moncalieri, tra Borgata Santa Maria e Borgo San Pietro. Ha un fratello gemello e in politica, come nella vita, si batte in difesa degli “ultimi” e dei diritti uguali per tutti: crede infatti che ognuno debba avere la sua occasione per realizzare le proprie ambizioni e la propria felicità.

Per informazioni e chiarimenti si può contattare il Partito Democratico di Moncalieri sul suo profilo Facebook “Pd Moncalieri”, oppure alla mail info@pdmoncalieri.org o ancora telefonare al numero 335/1035572.