«Da giovedì inizieremo a mettere la segnaletica stradale specifica, quindi dalla prossima settimana la sperimentazione sui monopattini elettrici sarà attiva a tutti gli effetti. Quello che chiedo, trattandosi appunto di una sperimentazione, è la collaborazione e l’attenzione da parte di tutti». Lo ha detto l’assessora alla Viabilità della Città di Torino, Maria Lapietra, in risposta alla prima multa, da oltre 1000 euro, elevata ieri al conducente di un monopattino elettrico come riportato sulle pagine locali di alcuni quotidiani.

«Non ho visto il verbale quindi non commento e non entro nel merito della contravvenzione – dice Lapietra – voglio però dare un messaggio positivo, ossia che la sperimentazione con la regolamentazione prevista partirà la prossima settimana».

Come stabilito dalla manifestazione d’interesse pubblicata dalla Città per la “micro mobilità in sharing” i monopattini potranno dunque circolare nelle zone 30 e sulle piste ciclabili. «Si tratta di una sperimentazione – ribadisce l’assessora – quindi chiedo che tutti siano attenti per farla funzionare al meglio. Che non ci sia – conclude Lapietra – un accanimento contro i monopattini ma che dall’altra parte ci sia un loro utilizzo secondo le regole, che vanno rispettate se non si vuol essere sanzionati».