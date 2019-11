A Torino partirà ai primi di dicembre il servizio dei monopattini elettrici in condivisione. Lo ha annunciato l’assessora ai Trasporti Maria Lapietra in Commissione.

Lapietra inoltre sta anche ipotizzando di proporre la promozione di corsi di guida sicura dei monopattini elettrici, come avviene già per gli scooter in sharing, in collaborazione con la Polizia Municipale.

Delle 12 aziende che erano interessate a gestire il servizio di sharing dei monopattini sono 7 quelle che hanno risposto alla manifestazione d’interesse, ciascuna per 500 mezzi, con sistemi di gestione del servizio differenti. Ad esempio anche la possibilità per l’utente di portare a casa la sera uno o più monopattini per effettuare la ricarica ottenendo in cambio delle premialità.

Il servizio verrà attivavo una volta che saranno terminate le verifiche sul possesso dei requisiti richiesti alle aziende.

Per il bike sharing è stata invece presentata un’offerta di gestione del servizio con mille bici a pedalata assistita, una novità per la città, mentre per gli scooter si conferma la gestione di MiMoto.