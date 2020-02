Un viaggio soggiorno all’estero per ampliare le competenze nell’arte e nello sport per continuare il sogno di Federico Mighetto, il giovane industrial designer torinese, con la passione della montagna e del football americano, che nel marzo 2017, è rimasto travolto da una valanga durante una discesa in Val Veny, alle pendici del Monte Bianco.

È l’opportunità che la neo-nata Fondazione Mighetto, che sarà presentata domani giovedì 6 febbraio alle ore 12 negli spazi di Off Topic di via Pallavicino 35, a Torino, offrirà a giovani meritevoli tra i 18 e 34 anni, attraverso borse di studio annuali, che verranno stanziate per i progetti più originali e rispondenti a una serie di requisiti indicati nel bando pubblicato dalla Fondazione.

Franca, la mamma e Franco, il papà di Federico sottolineano: “È importante per noi far continuare il sogno di Federico. Era un giovane uomo aperto, libero e gentile, sempre disponibile con tutti. Nella sua breve vita Federico aveva vissuto e soggiornato per molto tempo in paesi di tutto il mondo, spinto dal desiderio di conoscere, scoprire, stringere amicizie e confrontarsi con culture diverse. Noi desideriamo che i giovani che saranno selezionati per le borse continuino a condividere il sogno di nostro figlio: andare libero per il mondo per poi tornare migliorando se stesso e tutti noi. Portava sempre con sé la sua macchina fotografica per fissare gli istanti più significativi del suo viaggio e condividerli con gli amici nel mondo via internet.”