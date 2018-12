Tornano le iniziative per le feste di fine anno in Circoscrizione 4. Un appuntamento abituale per gli abitanti di San Donato, Campidoglio e Parella dove da oltre un quarto di secolo la Circoscrizione propone eventi, feste e iniziative tra Natale e Capodanno.

Anche quest’anno il programma è ricco di momenti di incontro: le edizioni 2018 di Natale alla Quattro e di Natale di Quartiere offrono occasioni di teatro, musica, arte e animazione per tutti.

Ecco i programmi dettagliati:

Natale alla Quattro 2018

Dal 9 dicembre 2018 al 18 gennaio 2019 cori, concerti di Natale, presepi artistici e viventi, mostre e commedie comicissime presso le parrocchie Sant’Anna, Divina Provvidenza, Santa Maria Goretti, Sant’Alfonso, La Visitazione e i teatri Astra e bellArte

9 DICEMBRE 2018 ore 16.30

teatro della parrocchia Sant’Anna, via Brione 40

spettacolo teatrale ‘L Curà ‘d Ròca Brusà

a cura dell’Associazione Culturale Mythos

15 DICEMBRE 2018 ore 15.00

parrocchia Santa Maria Goretti – sala dell’Arca, via Actis 18

spettacolo L’albero della festa

animazione e storie per bambini e adulti

interviene il Clown Zagara

a cura dell’Associazione Culturale La Tesoriera

15 DICEMBRE 2018 ore 21.00

parrocchia Sant’Alfonso, via Netro 3

concerto Coro Vox Viva

diretto dal Maestro Dario Piumatti

a cura dell’Associazione Culturale Mythos

DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 ore 12.00

inaugurazione Mostra Presepe Artistico

ingresso da via Netro 3 (salone sottochiesa)

orari:

feriale: 17.00-18.45

domenica e festivi: 10.30-12.30 / 17.00-19.30

sabato e prefestivi: 17.00-19.30

chiusura mostra domenica 13 gennaio 2019 alle ore 13.00

a cura dell’Associazione Oratorio Parrocchia Sant’ Alfonso

18 DICEMBRE 2018 ore 21.00

teatro Divina Provvidenza, via Asinari di Bernezzo 34/a

concerto musicale Orchestra Quarta Suona

a cura dell’Associazione A.G.I.S.Co Onlus

22 DICEMBRE 2018 dalle ore 20.30

Rappresentazione del Presepe Vivente

partenza da via Brione 40 (fronte oratorio chiesa Sant’Anna),

via Brione, via Rosalino Pilo, corso Svizzera, via Nicola Fabrizi

arrivo alla Chiesa Sant’Anna da via Medici

a cura della Parrocchia Sant’Anna

22 DICEMBRE 2018 ore 21.00

teatro BellARTE, via Bellardi 116/a

spettacolo teatrale La scuola delle mogli

a cura dell’Associazione Enjoy

22 DICEMBRE 2018 ore 21.00

parrocchia La Visitazione, piazza del Monastero 5

concerto di Natale Coro Subalpino

a cura del Coro Subalpino

9 GENNAIO 2019 ore 21.00

teatro ASTRA, via Rosolino Pilo 6

spettacolo teatrale

Il mistero dell’assassino misterioso

a cura dell’Associazione Enjoy

18 GENNAIO 2019 ore 21.00

teatro bellARTE, via Bellardi 116/a

spettacolo teatrale Nella valle selvaggia

a cura dell’Associazione Enjoy

Natale di Quartiere: animazione artistica tra le vie di borgata Parella e spettacolo per bambini

sabato 15 dicembre 2018

Tra le vie del Quartiere

ore 16:00-19:00 animazione artistica in borgata Parella (via Capelli, via Asinari di Bernezzo, via Pacchiotti, via Salbertrand, via Exilles)

venerdì 21 dicembre 2018

Teatro Provvidenza, via Asinari di Bernezzo 34/a

ore 17.00 spettacolo per bambini

Lavori da pupazzi, la storia di Viola e del signor Lampadino

ore 18.00 estrazione regali offerti dai commercianti di via Capelli, via Asinari di Bernezzo, via Pacchiotti, via Salbertrand, via Exilles

Inoltre da lunedì 10 dicembre saranno presenti nelle scuole di quartiere delle cassette dove ogni bambino o bambina della zona può imbucare una lettera per chiedere di realizzare i sogni più importanti per il mondo. Su ogni lettera deve essere scritto il nome e cognome dell’autore o dell’autrice e il numero di telefono di un genitore. Il giorno 21 dicembre ci sarà l’estrazione di alcune letterine alle quali saranno assegnati i regali dei commercianti.