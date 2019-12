Una pesante tegola è caduta sulla giunta regionale del Piemonte targata Alberto Cirio. È stato arrestato l’assessore, esponente di Fratelli D’Italia, Roberto Rosso.

Blitz all’alba della Guardia di Finanza che ha eseguito su richiesta della Direzione distretturale antimafia torinese otto ordinanze cautelare in carcere nei confronti di persone legate alla ‘ndrangheta radicati nel territorio di Carmagnola e operanti a Torino. Tra le condotte illecite, oltre all’associazione per delinquere di stampo mafioso e reati fiscali per 16 milioni di euro, agli indagati è contestato anche il reato di scambio elettorale politico-mafioso.

Roberto Rosso, 59 anni, avvocato civilista e deputato in Parlamento per cinque legislature e due volte sottosegretario, secondo gli inquirenti avrebbe chiesto aiuto alla criminalità organizzata per essere eletto alle ultime elezioni regionali nella coalizione a sostegno del presidente Alberto Cirio.

In Regione Rosso à assessore ai Rapporti con il Consiglio regionale, Delegificazione e semplificazione dei percorsi amministrativi, Affari legali e Contenzioso, Emigrazione e Diritti civili. Rosso è anche capogruppo in consiglio comunale a Torino.

Rosso è stato anche sindaco a Trino Vercellese. La sua carriera politica incomincia nella Democrazia Cristiana, poi nel 1994 segue Silvio Berlusconi in Forza Italia.

Nel 2001 si candida sindaco di Torino per il centrodestra: viene sconfitto al ballottaggio da Sergio Chiamparino. Sottosegretario al lavoro del Governo Berlusconi, nel 2004. In Piemonte vicepresidente della giunta del leghista Roberto Cota.

Nel 2016 corre nuovamente per il posto di sindaco a Torino con una lista civica ed entra in consiglio comunale.

Entra in Fratelli d’Italia e si candida alle regionali a maggio. Il capoluogo piemontese viene letteralmente tappezzato di manifesti con il suo volto, al punto che si scatena l’ironia sui social per la sua costante presenza, ancora prima che la campagna elettorale incominci realmente. Il suo ufficio elettorale viene aperto proprio di fronte a Palazzo Lascaris, dove entra grazie 4 mila 777 preferenze, primo a Torino.

«Lunedì ci sarà Consiglio Regionale del Piemonte e se non lo farà il Presidente Alberto Cirio chiederemo noi le comunicazioni in Aula», annuncia il consigliere regionale del Partito Democratico Diego Sarno.

Tra gli arrestati anche l’imprenditore Mario Burlò,46 anni, imprenditore, di Moncalieri, presidente di Oj Solution, un consorzio di imprese che opera nel settore del facility management. Burlò anche vicepresidente nazionale di “Pmi Italia”, un’associazione che riunisce 200mila imprenditori in tutta Italia.

– IN AGGIORNAMENTO –