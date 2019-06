Una filosofia che si è andata a diffondere negli ultimi anni anche in Italia, con un certo margine di ritardo rispetto ad altri paesi, complice anche una idiosincrasia iniziale dei consumatori del nostro paese verso tutto ciò che è novità.

Acquistare in rete è ormai un qualcosa di profondamente diffuso ma, in passato, non è sempre stato così. Il merito del cambiamento è da ricercarsi nella nuova concezione che accomuna gli utenti 2.0, sempre più orientati a concedere fiducia al web. I colossi del settore, da Ebay ad Amazon, hanno fatto il resto andando a rappresentare una certezza per chi vuole fare shopping in rete.

Gli ultimi dati parlano di numeri in crescita per l’e-commerce in Italia: i negozi online, secondo numeri forniti da InfoCamere ed Unioncamere, sono circa il triplo rispetto a 10 anni fa. A trainare la crescita, in modo per certi versi sorprendente, è il sud del paese con la Campania, la Calabria e l’Abruzzo ad essere in cima in quanto ad ascesa. Il record di crescita più alta appartiene ancora ad una realtà del nord, la Lombardia, ma subito dopo sono le regioni del sud a fare la voce grossa.

Un successo ormai generalizzato e sparso su tutto il territorio in modo indistinto con negozi online che sono attivi ormai in tutti i comparti: si parla in particolare di informatica ed elettronica, abbigliamento, editoria, salute e bellezza.

Tra i comparti che lasciano registrare la crescita più interessante c’è il Food & Grocery, quindi il settore alimentare che un po’ a sorpresa inizia a dare segni di successo anche in rete. In salita anche turismo e trasporti, autoricambi e assicurazioni.

Il web sempre più come centro del mondo, in quest’ottica va analizzata la crescita degli e-commerce: oggi ci si rivolge alla rete per qualsiasi necessità, dalla gestione del proprio conto corrente agli investimenti fino alla sfera ludica. Con riferimento a quest’ultima si pensi alla crescita dello streaming online e quindi ai tanti portali di film e serie tv come nel caso di Netflix. Un pò la stessa storia che si riscontra per i portali di gaming in rete, quindi gioco online: si parla in particolare di giochi a premi con siti quali Betnero a raccogliere la maggior parte dei consensi degli utenti.

Avere il mondo a portata di mano, soprattutto oggi con la diffusione quasi esasperata degli smartphone che ci consentono di essere connessi al web 24 ore su 24, in qualsiasi luogo ci si trovi. Una deriva ormai evidente e che difficilmente potrà essere sovvertita soprattutto in considerazione del fatto che le nuove generazioni nascono, ormai, già con queste conquiste acquisite e date per scontato.