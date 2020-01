Sulla piattaforma Change.org à stata lanciata una petizione diretta al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in cui si chiede che venga concessa la grazia a Nicoletta Dosio, la 73enne attivista No Tav arrestata il 30 dicembre per l’esecuzione di una condanna definitiva a un anno di carcere.

Dopo due giorni dall’inizio della raccolta sono quattrocento le persone che hanno firmato la petizione online.

«La libertà di manifestare pacificamente anche il proprio dissenso – si legge – è garantita dalla Costituzione italiana, nell’articolo 21, pietra angolare dell’ordinamento democratico di cui Lei è garante».