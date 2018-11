Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), con la Circolare n.2/RGS/15, ha esteso la possibilità di rateizzare sullo stipendio, senza interessi aggiuntivi, i contratti di copertura assicurativa RC Auto/moto/natanti. Reale Mutua, grazie alla convenzione stipulata con il MEF, offre i propri servizi al mondo della Pubblica Amministrazione, utilizzando NoiPAssicura, il servizio self-service, veloce, facile e trasparente, disponibile a tutti gli Amministrati gestiti dal sistema NoiPA.

Il portale NoiPA è il sistema informativo realizzato per gestire i dati dei Dipendenti Amministrati e assicurare la presa in carico del trattamento economico del personale centrale e periferico della Pubblica Amministrazione.

La Società Reale Mutua di Assicurazioni è la più grande Compagnia assicurativa italiana costituita in forma di mutua.

Nell’aprile 2018 Reale Mutua festeggia i suoi primi 190 anni di attività: una Compagnia che ha sa sempre messo al centro della sua missione la sua natura mutualistica: porre sempre i Soci/assicurati al centro delle proprie attenzioni, garantendo loro qualità e certezza delle prestazioni, attraverso il costante impegno di persone competenti e professionali.

Nella mutua assicuratrice, infatti, il cliente che sottoscrive una polizza diventa automaticamente anche Socio e, in quanto tale, gode di particolari attenzioni e vantaggi. Tra questi, i benefici di mutualità, che consistono, per le polizze danni, in riduzioni del premio e, per le polizze vita, nel miglioramento delle prestazioni assicurative originariamente previste in polizza.

Nel 2016 il Ministero dell’Economia e delle Finanze, grazie a Marcello Martis, Direttore Broker e Accordi B2B & Partnerships di Reale Mutua, ha avviato la collaborazione con la mutua torinese quale partner assicurativo per la vendita della polizza Auto ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, tramite il portale NoiPa. L’accordo stipulato si trova naturalmente sul portale di cui sopra ma è disponibile anche direttamente dal sito di Reale Mutua (https://www.realemutua.it/rma/prodotti/convenzioni/noipa), sulla piattaforma per la preventivazione dedicata agli amministrati NoiPA.

Infine, per il completamento dell’acquisto della polizza Auto, la Rete Agenziale di Reale Mutua, distribuita capillarmente su tutto il territorio, contribuisce tramite la propria eccellente consulenza e offerta di servizi a concludere il contratto, per non lasciare mai soli i propri Soci Assicurati.

La Società Reale Mutua di Assicurazioni ha creato un’unità interna dedicata a questa iniziativa affidata a Sara Pau che ha avuto l’incarico di fare da collettore tra le funzioni interne per prestare sempre il miglior servizio possibile ai Dipendenti Pubblici.

Al momento Reale Mutua sta lavorando, con l’imprescindibile apporto di competenze e consulenze della Rete Agenziale e con il supporto della Struttura Direzionale, per ampliare la gamma dei prodotti da offrire ed essere così sempre al passo delle esigenze dei propri Soci Assicurati.

Fondata a Torino nel 1828, la Società Reale Mutua di Assicurazioni è la più importante Compagnia di assicurazioni italiana in forma di mutua. È capofila di Reale Group, un Gruppo internazionale nel quale operano circa 3.700 dipendenti per tutelare quasi 4,5 milioni di Assicurati. Reale Mutua offre una gamma molto ampia di prodotti, sia nei rami Danni sia nei rami Vita. I suoi Soci/assicurati sono oltre 1,4 milioni, facenti capo a 353 agenzie presenti su tutto il territorio italiano. La Società evidenzia un’elevata solidità, testimoniata da un indice di solvibilità (Solvency II), calcolato con il Modello interno Parziale, che si attesta, al 31 dicembre 2017, al 373,5%.