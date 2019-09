Sono sempre di più i privati e le aziende che ricorrono al servizio di noleggio furgoni e veicoli commerciali, ecco quindi perché usufruirne all’occorrenza e le sue caratteristiche.

Il Servizio di noleggio furgoni per trasloco, a chi si rivolge?

Spesso se ci troviamo ad effettuare un trasloco di grandi dimensioni una soluzione utile può essere quella di affidarsi ad un’azienda specializzata. Se invece il trasloco è più semplice e non bisogna trasportare grandi mobili, per esempio, per risparmiare sui costi è utile ricorrere al servizio di noleggio furgoni e fare tutto in autonomia e secondo i propri tempi.

In Italia ci sono diverse aziende specializzate nel servizio di noleggio furgoni per trasloco e non sarà difficile trovare quella più vicina al proprio domicilio (scopri per esempio il servizio di VAN4YOU azienda di noleggio a Varese). Si tratta di aziende che spesso vantano un parco mezzi molto fornito che permette di scegliere il furgone che più si adatta alle proprie esigenze, anche in base a quello che si dovrà trasportare e quindi in base alla capacità di carico dello stesso.

Ci sono anche aziende che offrono il servizio “all inclusive” ma spesso, anche se noi facciamo relativamente meno fatica, dobbiamo far fronte a dei costi molto più corposi rispetto al semplice noleggio del furgone, dove, grazie anche all’aiuto di familiari o amici, possiamo gestire al meglio le cose da trasportare in totale autonomia.

Il servizio di noleggio è davvero alla portata di tutti, non solo per aziende, ma anche per privati quindi. Bisognerà sottoscrivere un normale contratto di noleggio nel quale sarà indicato se si tratta della tariffa oraria oppure, se abbiamo bisogno di più giorni per terminare il trasloco, si potrà optare per quella giornaliera.

Perché noleggiare un furgone per il trasloco?

Ma vediamo più nel dettaglio quali sono i vantaggi per chi decide di noleggiare un furgone per traslochi:

Risparmio : come anticipato, affidarsi a dei professionisti per il trasloco prevede dei costi decisamente più alti rispetto al semplice noleggio del mezzo. Soprattutto poi quando magari si trovano delle speciali offerte proposte dalle aziende per venire incontro alle esigenze dei propri clienti.

: come anticipato, affidarsi a dei professionisti per il trasloco prevede dei costi decisamente più alti rispetto al semplice noleggio del mezzo. Soprattutto poi quando magari si trovano delle speciali offerte proposte dalle aziende per venire incontro alle esigenze dei propri clienti. Scelta del mezzo più idonea alle necessità : scegliere il mezzo più adatto per quanto riguarda le dimensioni e la capacità di carico, anche su consiglio della ditta che propone il noleggio, è utile per considerare i tempi necessari e la possibilità di limitare gli spostamenti con il mezzo di trasporto.

: scegliere il mezzo più adatto per quanto riguarda le dimensioni e la capacità di carico, anche su consiglio della ditta che propone il noleggio, è utile per considerare i tempi necessari e la possibilità di limitare gli spostamenti con il mezzo di trasporto. Immediata disponibilità del veicolo: o con una rapida e facile prenotazione.

o con una rapida e facile prenotazione. Tariffe personalizzate : si possono scegliere tariffe giornaliere oppure orarie, che comprendono i km percorsi, assicurazione, e diversi altri servizi accessori relativi anche alla specifica azienda che offre il noleggio e al parco mezzi disponibile.

: si possono scegliere tariffe giornaliere oppure orarie, che comprendono i km percorsi, assicurazione, e diversi altri servizi accessori relativi anche alla specifica azienda che offre il noleggio e al parco mezzi disponibile. Sicurezza: tutti i mezzi di trasporto sono sottoposti periodicamente ad accurati controlli e la manutenzione degli stessi è costante nel tempo, per garantirne sempre la sicurezza.

Con il noleggio furgoni per traslochi quindi, non è difficile trovare la soluzione che è più adatta alle proprie esigenze, in breve tempo e anche per urgenze dell’ultimo momento.