Mercoledì 1° maggio i supermercati e gli ipermercati della rete vendita di Nova Coop resteranno chiusi al pubblico per offrire la possibilità ai dipendenti di celebrare la Festa dei Lavoratori. «Rinnoviamo anche quest’anno quella che è ormai diventata per Nova Coop una tradizione, quella di tenere i nostri punti vendita chiusi nella giornata del 1° maggio al fine di consentire ai nostri dipendenti di celebrare una ricorrenza che richiama l’impegno e la passione dei lavoratori, in coerenza con i principi e i valori che da sempre ispirano il mondo cooperativo – dichiara Ernesto Dalle Rive, presidente di Nova Coop – si tratta inoltre di un segnale di attenzione e riconoscimento nei confronti dei nostri dipendenti che con impegno e passione contribuiscono al benessere e alla solidità della Cooperativa».

Il 1° maggio è soltanto una delle date nelle quali Nova Coop prevede la chiusura dei propri ipermercati e supermercati. Per la Cooperativa è infatti tradizione fermare il lavoro anche nelle giornate del 25 e del 26 dicembre per consentire ai dipendenti di trascorrere le festività natalizie in famiglia.

Con una rete di 64 punti vendita (17 Ipemercati, 44 Supermercati, 2 Superstore e 1 Concept Store – Fiorfood), Nova Coop è leader in Piemonte nella grande distribuzione organizzata e impiega oltre 4.600 dipendenti.