«A Torino si torna al Medioevo, con le gabelle». Per Stefano Lo Russo, capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale a Torino, l’approvazione della nuova Ztl, con il pagamento all’ingresso del centro, riporta alla mente le gabelle.

«La Ztl voluta dalla sindaca Chiara Appendino e dall’assessora Maria Lapietra è … la pietra tombale sul commercio e le attività produttive del centro storico».

«Hanno approvato una modifica della ZTL che: la estende dalle 7.30 alle 19.30 e mette il pedaggio per entrarci di 5 Euro. Un provvedimento scellerato, vessatorio, unicamente mirato a fare cassa che avrà effetti devastanti su un commercio di prossimità che in molte aree del centro è già in grande difficoltà».

«Il centro storico a nostro parere avrebbe bisogno di più trasporto pubblico, manutenzioni, maggiore pulizia, cura dello spazio pubblico, iniziative di promozione commerciale e semmai nuove pedonalizzazioni, non di certo di una gabella medioevale.La delibera venga ritirata», conclude Lo Russo.