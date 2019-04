Un trattamento innovativo il cui vero punto di forza è quello di fungere da rimedio duraturo, una sorta di make up che resta sul viso per diversi mesi. Una novità che rende interessante anche una analisi a livello sociale di quelle che sono le nuove tendenze del cittadino 2.0, sempre più alle prese con ritmi di vita stringenti e, di conseguenza, alla ricerca di tutto ciò che possa ottimizzare le tempistiche. Anche per quanto riguarda il look estetico.

Se da un lato la necessità di apparire sempre al meglio è cresciuta negli ultimi anni, e questo è innegabile, dall’altra parte la vita è cambiata ed oggi si ha sempre meno tempo per fermarsi e dedicare momenti di cura a se stessi. Risultato di queste dinamiche opposte? La necessità di ottimizzazione.

Il boom del trucco permanente

Forse è anche in questo modo che si può spiegare il vero e proprio boom di trattamenti come ad esempio il trucco permanente. Che, come si può vedere sul portale www.truccopermanente.it, è un approccio innovativo che permette di avere un make up duraturo sul viso.

In sostanza l’effetto è quello dei tradizionali prodotti di cosmetica, ma con la differenza che tende a durare per mesi togliendo ogni incombenza a chi lo ‘indossa’. Tutto questo può essere letto partendo da quanto sopra detto, ovvero dalla necessità di ottimizzare i tempi a causa dei ritmi di vita attuali. Ma anche da altri fattori.

Apparire sempre al meglio: benvenuti nella realtà di oggi

Il trucco permanente è un trattamento che consente di avere risultati brillanti, naturali e duraturi. In sostanza con questo intervento è possibile correggere difetti del viso, eliminare inestetismi, coprire imperfezioni. Il tutto con la certezza di non dover ritoccare il trattamento per diversi mesi (mediamente dai 6 ai 12).

Anche qui siamo in perfetta armonia con la tendenza attuale che è quella di apparire sempre al meglio: l’estetica ha assunto in sostanza un valore sempre più rilevante nella nostra società e, in tutta risposta, sul mercato escono fuori soluzioni adatte per soddisfare tali necessità.