Nuovo blitz della Digos di Torino contro i gruppi di estrema destra nel corso di un’operazione congiunta coordinata dal Servizio Antiterrorismo dell’Ucigos che ha portato a perquisizioni e arresti in diverse città del nord Italia tra cui Milano, Varese, Pavia, Novara e Forlì.

In particolare le indagini parto dal fatto che alcuni dei soggetti delle misure cautelari sono noti per aver combattuto durante il conflitto armato nella regione ucraina del Donbass. E infatti nelle loro case è stato trovato un vero e proprio arsenale di armi da guerra con fucili d’assalto automatici di ultima generazione e anche un missile aria-aria utilizzato dalle forze armate del Qatar.

Tra le persone arrestate anche Fabio Del Bergiolo, militante di Forza Nuova di Gallarate che nel 2001 era stato anche candidato al Senato, mentre nel 2003 quando era ispettore delle dogane specializzato nell’antifrode era finito nei guai per una truffa messa in atto quando era in servizio a Malpensa.

Nelle scorse settimane erano già state condotte altre operazioni nei confronti di militanti dei gruppi di estrema destra tra cui Forza Nuova e Legio Subalpina che avevano portato ad arresti e sequestro di materiale tra cui bandiere e immagini inneggianti Mussolini.