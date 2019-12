Oggi è stato approvato un emendamento dalla commissione bilancio del Senato, che stanzia un miliardo di euro per le regioni che ospiteranno le Olimpiadi Invernali del 2026. Lo stanziamento servirà per garantire una migliore sostenibilità sotto il profilo ambientale, economico e sociale delle Olimpiadi. Per i territori di Lombardia, Veneto e delle provincie di Trento e Bolzano, che ospiteranno le gare olimpiche, verrà stanziato un ulteriore miliardo di euro che consentirà a queste aree di arrivare all’appuntamento olimpionico con un sistema infrastrutturale adeguato agli eventi e in grado di rispondere alle esigenze delle migliaia di sportivi e di turisti che giungeranno in queste regione.

Olimpiadi ricordiamo, a cui la sindaca Appendino aveva rinunciato, non candidando il capoluogo piemontese, uscito già vincitore per l’edizione 2006, motivandone la scelta causa i parecchi impegni previsti in città in periodi simili, in particolare le Atp Finals di tennis, che si concluderanno nel 2025.

La notizia dello stanziamento del denaro da parte di Roma però ha riacceso la delusione di molti, in primis Stefano Allasia, presidente del consiglio regionale: “Grazie al sindaco di Torino Chiara Appendino che ci ha fatto perdere le Olimpiadi. E’stata una clamorosa occasione sprecata a causa di una miopia suicida dei pentastellati” ha commentato il presidente “Torino ed il Piemonte hanno perso una grande opportunità di crescita economica ed occupazionale e di promozione internazionale”.