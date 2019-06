Le giornate più critiche saranno quelle di giovedì e venerdì, quando si registreranno in molte zone del Piemonte temperature di oltre 40 gradi, ma già dalle scorse ore la colonnina di mercurio ha iniziato a salire e il caldo si fa sentire già dalle prime ore del mattino e fino a tarda sera non si scende sotto i trenta gradi.

Un vero e proprio record che secondo le previsioni batterà anche il torrido agosto del 2003 arrivando a punte di 42-43 gradi nelle zone di Alessandria, Asti e basso Vercellese, mentre a Torino si registreranno 40-41 gradi nelle giornate di giovedì e venerdì. Non andrà meglio di notte con temperature minime che non scenderanno sotto i 25 gradi e anche nel weekend nonostante il picco di calore dovrebbe essere superato la colonnina di mercurio sarà stabile attorno ai 35 gradi. Per qualche pioggia e temperature più clementi si dovrà attendere metà della prossima settimana.

Come sempre in caso di temperature così elevate vale il consiglio di non uscire nelle ore più calde, bere molto e mangiare frutta,verdura e alimenti leggeri. Particolare attenzione a anziani e bambini.