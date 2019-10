Monica Canalis ha ufficializzato le dimissioni da consigliera comunale di Torino, dopo quelle in Città Metropolitana. La vicepresidente piemontese del Partito Democratico ha inviato una lettera in cui annunciava la sua decisione al presidente del Consiglio Francesco Sicari, in cui ringraziava la sindaca Chiara Appendino «il segretario generale, i colleghi e tutti i dipendenti per la proficua collaborazione di questi anni».

Le dimissioni della Canalis arrivano dopo quelle annunciate lunedì in Sala Rossa dal collega di gruppo Piero Fassino, che ha mantenuto gli incarichi parlamentari.

Al suo posto della Canalis dovrebbe entrare in consiglio Federica Scanderebech, prima esclusa nelle liste Pd, ma che ha lasciato il partito e che attualmente lavorava con il gruppo regionale della Lega. La Scanderebech se dovesse entrare in consiglio ha già annunciato che aderirebbe al gruppo misto.