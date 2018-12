Prolungato l’orario della metropolitana di Torino nella notte di San Silvestro per permettere a cittadini e turisti i festeggiamenti per il 2019. Lunedì 31 dicembre infatti sarà in servizio delle 7 del mattino alle 3 di notte. L’ultima partenza sarà dalla stazione Fermi alle ore 2.01 e da Lingotto alle ore 2.35.

Per quanto riguarda gli autobus saranno in servizio con percorso e orario feriale le seguenti linee: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 (con bus sull’intero percorso), 11, 13, 15, 16 c.d., 16 c.s., 17, 18, 30, 32, 33, 35, 36, 43, 45, 46, 49, 51, 55, 56, 57, 58b, 59, 62, 63, 67, 68, 69, 72.

Ultima partenza dal capolinea alle 20, invece, per le seguenti linee: 12 – 14 – 20 – 27 – 29 – 34 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 47 – 50 – 52 – 58 – 60 – 61 – 63b – 64 – 65 – 66 – 70 – 71 – 74 – 75 – 76 – 77 – CP1 – SE1 – SE2 – VE1.

Martedì 1 gennaio 2019 invece metropolitana e bus osserveranno il regolare orario festivo. Anche i parcheggi in strisce blu saranno gratuiti per la giornata di festa.