In un giardino, tra le siepi, a Settimo Torinese, in provincia di Torino, è stato ritrovato un presunto ordigno esplosivo. La scoperta è stata fatta da un netturbino, che stava lavorando in via Cena, angolo con via Cuneo vicino a un parcheggio e da alcuni passanti. Secondo le prime testimonianze si tratterebbe di un candelotto collegato ad un timer.

Sul posto sono intervenuti gli artificieri del comando provinciale di Torino dei carabinieri, che hanno chiuso l’area (a pochi passi c’è una parrocchia e una scuola) e stanno verificando se si tratta effettivamente di ordigno o di un macabro scherzo.