Anche Torino e il resto del Piemonte, come in tutta Italia, la gente è uscita sul balcone di casa alle ore 12 per un lungo applauso dedicato applaude ai medici e gli infermieri che lottano da giorni per contrastare il Coronavirus. Anche all’interno dei supermercati Coop tutti i dipendenti e clienti si sono fermati per applaudire.

«la stanchezza e la tensione di questi giorni…il cercare di fare bene e presto…la voglia di fare modo che chi lavora in cooperativa si senta non solo apprezzato per lo sforzo che sta facendo ma anche tutelato il più possibile…poi arriva un video come questo e hai la conferma che nei nostri negozi lavorano persone meravigliose….e ci sentiamo meno stanchi e più determinati a continuare…..grazie ragazzi…», scrive su un post il presidente di Nova Coop, Ernesto Delle Rive.

Un flash mob promosso dal tam-tam sui social. Un ringraziamento che commuove e unisce in un momento così duro per il Paese intero.