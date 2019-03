Anche quest’anno ritornano le proposte di Fondazione Paideia per una Pasqua solidale nello spazio della Bottega Paideia, aperta dal 19 marzo al 19 aprile in via Villa della Regina 9/D a Torino.

All’interno della Bottega Paideia si potranno trovare una selezione di raffinati accessori e originali complementi d’arredo per la casa, delicati profumi e prodotti bio per il corpo, giocattoli e morbidi peluche, uova di Pasqua e colombe pasquali.

Ogni donazione contribuirà a sostenere il progetto “Estate Paideia”, che dal 2001 ha offerto la normalità di una vacanza serena a oltre 700 famiglie con bambini con disabilità. Fino a venerdì 19 aprile compreso, la Bottega Paideia sarà aperta il lunedì dalle ore 14:30 alle 19 e dal martedì al sabato dalle ore 10 alle 19.