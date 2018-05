Vista la concomitanza con la manifestazione nazione che si terrà a Roma venerdì Primo giugno, è stata rinviata la riunione del coordinamento torinese del Partito Democratico, prevista per quel giorno: «Visto il momento di mobilitazione che ci sta coinvolgendo, abbiamo deciso di rinviare, a data da destinarsi, il Coordinamento Cittadino previsto per venerdì», spiegano in una nota il segretario metropolitano di Torino Mimmo Carretta e il segretario organizzazione Saverio Mazza.

Aggiungono Carretta e Mazza: «Vi invitiamo però, in concomitanza con la manifestazione nazionale di Roma, a promuovere un’apertura straordinaria dei Circoli per venerdì 1 giugno, possibilmente a partire dalle 17. Approfittiamo del momento per approfondire e riflettere sulla situazione politica nazionale, coinvolgendo, oltre ai vostri iscritti e militanti, anche i consiglieri comunali e regionali e i parlamentari»