Stefano Francescon ha ritirato la sua candidatura alla segreteria regionale del Partito Democratico piemontese.

Un ritiro i cui motivi vengono spiegati dall’esponente Dem con un comunicato

”Nella tarda serata di ieri sono sopraggiunti dei problemi di salute. Questi non mi permetteranno di correre al Congresso per la scelta del futuro segretario del PD regionale”. “Prendo questa decisione con grande dispiacere, ringrazio tutti coloro che mi hanno manifestato il loro apprezzamento, gli organi di stampa che hanno voluto seguire la mia candidatura”.

“Auguro a tutti i candidati, il meglio e al PD Piemonte di ritrovare la propria serenità e capacità di guardare al futuro, lunedì non interverrò alla direzione regionale, auspicando però un serio confronto sui problemi e sulle prospettive”.