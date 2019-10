La proposta del consigliere comunale e segretario metropolitano del Partito Democratico torinese, Mimmo Carretta, di istituire una Commissione Speciale per il contrasto ai fenomeni dell’intolleranza, del razzismo, dell’antisemitismo e dell’istigazione all’odio e alla violenza, non dispiace alla maggioranza in Sala Rossa. Anzi. Il presidente del consiglio Francesco Sicari, destinatario della lettera con cui Carretta propone la commissione, ha subito risposto ufficiosamente che l’idea è buona.

Non solo. Sicari sta pensando di invitare la senatrice Liliana Segre, che ha presentato una mozione, votata a Palazzo Madama, per l’istituzione di una commissione straordinaria “per il contrasto ai fenomeni dell’intolleranza, del razzismo, dell’antisemitismo e dell’istigazione all’odio e alla violenza”.

Oggi stesso Sicari proporrà alla capigruppo di organizzare un Consiglio comunale aperto, con la Segre, sul tema in questione e predisporre l’eventuale delibera con cui viene istituita la commissione in quella sede