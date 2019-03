Martedì 19 alle ore 20,30, nella sede del Partito Democratico di via Masserano analizzeremo alcuni dati raccolti durante le Primarie del 3 marzo.

La Candidate & Leader Selection – Standing Group della Società Italiana di Scienza Politica – ha organizzato con la collaborazione di ricercatori provenienti da sedici università italiane (tra cui quella di Torino) una ricerca sulla partecipazione alle elezioni primarie per la selezione del leader del Partito Democratico.

Si è trattato di una rilevazione il cui obiettivo era quello di somministrare una serie di interviste al corpo elettorale sulla base di un questionario volto ad identificare le motivazioni al voto e il grado di coinvolgimento politico dei votanti. I seggi coperti sono stati circa 100 dislocati su tutto il territorio nazionale, 3 tra Torino e area metropolitana.

Le informazioni raccolte sono importantissime perché consentiranno di approfondire lo studio della partecipazione alle elezioni primarie.

Si tratta di una banca dati all’avanguardia in ambito europeo che ha consentito al gruppo di ricerca di contribuire in maniera significativa al dibattito scientifico nazionale ed internazionale sulle elezioni primarie, con la pubblicazione di volumi e articoli, come pure la partecipazione a convegni scientifici.

Negli anni il gruppo di ricerca ha avuto modo di confrontarsi con il Partito Democratico mettendo a disposizione report ed analisi dati e si è proposta di farlo anche in questa occasione.

Questo progetto è stato coordinato a livello nazionale da Stefano Rombi (Università di Cagliari), e da Fabio Serricchio (Università del Molise).

Per quanto attiene il Piemonte il coordinamento è stato garantito da Antonella Seddone e Giuliano Bobba, Università di Torino.

Insieme a Cristopher Cepernich, la prof.ssa Seddone sarà con noi proprio martedì.