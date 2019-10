Partono i forum. Il lavoro portato avanti e l’esperienza acquisita durante Festa de L’Unità Di Torino, si sta concretizzando. La Segreteria Metropolitana del PD ha dato il via ai Forum tematici. Responsabili dei Forum saranno i militanti che si sono fatti promotori delle ultime iniziative e i referenti per temi della Segreteria Metropolitana. “Non saranno riservati ai soli iscritti del PD, ma dovranno essere aperti a tutte le realtà che inizialmente sono state coinvolte alla Festa de L’Unità. Inizia il confronto con i cittadini, le Imprese, le Associazioni di Categoria, Sindacati e tutto il mondo produttivo che ci accompagnerà verso il 2021- spiegano Mimmo Carretta e Saverio Mazza, Segretario e Responsabile Organizzazione del PD Torino- un form di iscrizione per i cittadini sarà sempre presente sul sito www.partitodemocraticotorino.it ”.

Per quanto riguarda i Circoli, “si da il via ad un “censimento” degli Organi dei circoli per valutare l’operatività e la copertura politica territoriale del PD, verrano sanate eventuali situazioni di carenze, verranno proposti eventuali accorpamenti territoriali, insomma “una mini riorganizzazione per essere pronti per i prossimi appuntamenti elettorali”. Alla fine di tale processo di riorganizzazione sarà prevista una Conferenza programmatica e di Organizzazione”.