Nella notte a Torino sono apparsi dei manifesti raffiguranti una Laura Boldrini e firmati “Ministero della Verità”. La scritta recita: “Pensa come vuoi, ma pensa come noi”. E ancora in carattere più piccolo: “Gli immigrati ci offrono uno stile di vita che presto sarà molto diffuso tra tutti noi”.

I manifesti sono dunque una critica alle attuali politiche sull’immigrazione. Ma non solo Torino si è risvegliata con queste affissioni del Ministero della Verità.

Infatti l’azione sarebbe stata coordinata a livello nazionale e si presuppone che dietro al blitz di questa notte ci sia CasaPound Italia.