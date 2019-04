Una bambina di 13 anni ha riportato ustioni sul 10% del corpo dopo che si è rovesciata addosso un pentolino di acqua bollente, mentre si trovava nel suo appartamento di corso Tassoni, in zona San Donato.

Sono stati gli stessi genitori a dare l’allarme al 118, che ha trasportato all’ospedale Regina Margherita la piccola, ora ricoverata in Chirurgia.

Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, le ustioni riguardano in particolare il torace e un braccio. La bambina non è in pericolo di vita e sul fatto stanno indagando gli uomini del commissariato San Donato, dopo la segnalazione dal 118.