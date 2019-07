Arrivano le specifiche per l’utilizzo dei monopattini elettrici a Torino. Che come spiega l’assessora alla Mobilità Maria LaPietra potranno essere utilizzate nelle piste ciclabili e nelle strade dove il limite di velocità è 30 km orari in cui saranno esposti cartelli appositi.

Niente possibilità, dunque, di andare con i monopattini nelle aree pedonali. Mentre invece via libera in tutta la Ztl.

Infatti, come spiega Lapietra, per permettere ai monopattini di viaggiare in Ztl estenderemo la Ztl a tutto il centro città”. Un progetto che si svilupperà autonomamente rispetto a “Torino centro aperto” e che potrà entrare in vigore non appena saranno pronti i lavori di segnaletica.

Mentre manca ancora un capitolo specifico nel codice della strada che regolamenti l’utilizzo dei monopattini elettrici che quindi per ora saranno equiparati alle biciclette.