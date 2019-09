Dopo la rottura del Day One di @Football Pes 2020 in vari Paesi del mondo, arriva la notizia che anche in Italia il gioco di calcio della Konami è già sugli scaffali e quindi in vendita prima del giorno stabilito, il 10 settembre.

A rompere il Day one è avvenuta a Napoli, come è testimoniato anche da alcuni video messi in rete. Ed è proprio tramite un video che sta girando sui social che il negozio partenopeo ha annunciato che Pes 2020 è già in vendita.