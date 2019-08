Con un tweet arriva la notizia tanto attesa dagli amanti italiani del videogame Pes: la serie A sarà completamente licenziata. Con tanto di loghi e coppa.

Si legge nel testo pubblicato da eFootball PES: “Siamo incredibilmente entusiasti di rivelare UFFICIALMENTE la presenza della Serie A La Lega sarà COMPLETAMENTE LICENZIATA in #eFootballPES2020 ! La nuova licenza porta il logo, il trofeo e i badge associati della Serie A!”

Dunque tutti gli indizi ora hanno avuto la conferma. Infatti sulla copertina del gioco della Konami, eterno rivale di Fifa di EA SPORTS, appariva il giocatore della Juventus (esclusiva della casa giapponese) Pjanic con indosso la maglietta della sua squadra con nella manica il logo ufficiale della Serie A.

Un altro colpo messo a segno da Pes, che con le licenze non è certo stata una prima della classe.

Non solo. Anche la Serie B, dicono i bene informati, potrebbe essere completamente licenziata in Pes. Non resta che aspettare. A quanto pare gli elementi della licenza Serie A italiana saranno disponibili dopo il lancio del 10 settembre, in download gratuito a a tutti gli acquirenti del gioco.