Decisamente non è una buona giornata per Gtt. Dopo l’incendio di questa mattina al bus della linea Beinasco-Torino nel primo pomeriggio è stato un mezzo della linea 55 a lasciare a piedi i passeggeri.

Per fortuna niente fiamme questa volta, ma un problema a una ruota finita fuori asse che ha costretto il bus a fermarsi e far scendere tutti in via XX settembre.

Il pullman infatti già da via Arcivescovado ha avvertito problemi evidenti anche a chi passava per strada visto il forte rumore emesso e dal fatto che il bus era sempre più pendente a destra rendendo difficile anche la guida.

Il tempo di arrivare in fermata e tutto si è risolto senza pericolo per i passeggeri, per lo più ragazzi di ritorno da scuola. Mentre aumenta la conta dei fanno per la flotta Gtt.

foto di Giulia Zanotti