C’è una richiesta da parte delle minoranze, in particolare del capogruppo del Partito Democratico Stefano Lo Russo, affinché l’assessore al Commercio Alberto Sacco venga convocato in capigruppo del Consiglio comunale di Torino, per dei chiarimenti sulle vicende processuali di Piazza San Carlo.

Sacco verrebbe ascoltato in quanto ha la delega all’Avvocatura Comunale. Infatti ora che il giudice ha decretato che la Città di Torino entrerà nel processo come “responsabile civile” per quanto avvenuto il 3 giugno del 2017 durante la finale di Champions League Juventus-Real Madrid, dove rimasero ferite oltre 1500 persone e morirono per le lesioni Erika Pioletti e Marisa Amato, bisognerà capire come procedere.

Ma cosa significa che la Città di Torino è “responsabile civile”? Lo aveva spiegato alcuni giorni scorsi proprio Stefano Lo Russo: «Tradotto vuol dire che i nostri avvocati o i consulenti legali che la Città dovrà assumere (e pagare) dovranno entrare nel processo per difendere l’operato di quelli che in fase di indagine sono stati riconosciuti aver avuto parte nell’organizzazione e nella gestione di quella serata, tra cui la sindaca Chiara Appendino». Da qui la richiesta di audizione di Sacco.