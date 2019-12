Il capo della Polizia, Franco Gabrielli, ha parlato dei fatti di piazza San Carlo: «La cosa più avvilente che è avvenuta in piazza San Carlo a Torino, al di là della morte di una persona e del ferimento di oltre 1500, è stato lo spettacolo di soggetti che hanno scaricato l’uno sull’altro le responsabilità che dovevano essere tenute in quella vicenda».

«Da un punto di vista del messaggio che diamo ai nostri cittadini – ha proseguito – allorquando pubblici funzionari o pubbliche amministrazioni praticano lo sport dello scaricabarile, è una delle modalità con la quale si alimenta quello che considero oggi il male peggiore del nostro Paese: la perdita di credibilità delle istituzioni».

«Se ci fosse stata prima la famigerata circolare Gabrielli – ha aggiunto – l’individuazione delle responsabilità avrebbe reso anche più semplice il lavoro della magistratura, che altro non fa che cercare le responsabilità. Se queste sono confuse e non si capisce chi deve fare cosa – prosegue – diventa tutto più complicato e la mia preoccupazione non è solo l’accertamento della verità, che è importante, ma anche il messaggio che si dà ai cittadini».