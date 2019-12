Nella giornata di ieri è stato nominato come vicecapogruppo della compagine della Lega Salvini Piemonte in consiglio regionale, Andrea Cerutti, il quale sarà affiancato da Riccardo Lanzo, che ricopre lo stesso ruolo.

«Con grande emozione sono stato eletto Sarà un impegno che porterò avanti con dedizione e grande responsabilità» commenta Cerutti fresco di nomina «Ringrazio ogni singolo consigliere della Lega per la fiducia accordatami e il capogruppo Alberto Preioni, con cui da oggi lavorerò con ancora più determinazione ed entusiasmo. Mi batterò per supportare e rappresentare degnamente tutto il gruppo che è anche il gruppo consiliare più numeroso di Palazzo Lascaris. Questo è un grande segno anche per il territorio torinese che rappresenterò insieme alle esigenze tutte dell’intero territorio regionale».

Lo stesso Alberto Preioni, capogruppo Lega Salvini Piemonte in consiglio regionale, ha subito porto gli auguri e la sua stima: «Gli auguro buon lavoro, quello che ci attende sarà un anno denso di impegni e importante per il Piemonte. Insieme a Lanzo, Cerutti mi affiancherà per far fronte a tutti gli impegni istituzionali del Gruppo, gestendo sia le risorse umane sia il lavoro politico. La nostra forza sta nel lavoro d’insieme» conclude Preioni «Perché è solo così che le proposte della Lega e del centro destra faranno svoltare il Piemonte».