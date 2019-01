La regione Piemonte ha deciso di rendere effettiva una legge regionale, allo scopo di ridurre il gioco d’azzardo. La legge regionale 9/2016 è stata dunque promulgata e senza un’analisi approfondita dei dati sembra che questo scopo sia stato raggiunto.

Con la nuova legge si è operata una riduzione delle slot machine nei bar ed anche un loro allontanamento da aree sensibili, ad esempio in prossimità delle scuole. Questa legge ha influito indirettamente anche sul settore delle slot machine online.

A distanza di qualche mese dall’introduzione della legge, è stato condotto uno studio per fare il punto della situazione. Si sono messi a confronto i dati relativi al gioco d’azzardo nella regione Piemonte nei primi quattro mesi del 2018, con quelli degli ultimi quattro mesi dell’anno precedente. L’analisi ha mostrato che in Piemonte si è registrata una riduzione del gioco d’azzardo del 3,8%.

Letto in questo modo il dato potrebbe sembrare molto promettente, ma c’è un errore di valutazione che deve essere messo in luce. Questa riduzione percentuale del gioco d’azzardo non prende in considerazione le slot machine online. Il settore del gioco d’azzardo online non può essere trascurato, tanto più che si è osservato un aumento delle giocate online.

Le slot online hanno subìto infatti una crescita importante, il che significa che molti dei giocatori che si sono visti ridurre le possibilità di gioco alle slot tradizionali hanno deciso di dirottare sul gioco online, sfruttando la possibilità di divertirsi indisturbati. E’ difficile definire con precisione quale sia stata la crescita delle slot online causata da questa legge nello specifico, ma da studi condotti sul gioco online si è visto che le slot machine sono una delle principali fonti di reddito.

Non sono solo le slot online ad essere cresciute in realtà, ma anche altre tipologie di gioco d’azzardo. I gratta e vinci hanno registrato un +11,7%, mentre il gioco del Lotto è riuscito ad ottenere un +10,5% ed infine le videolottery sono cresciute del +8,93%.

Sono delle crescite importanti, che dimostrano il bisogno dei giocatori di continuare a giocare ed anche la necessità di cercare delle soluzioni alternative per ridurre il problema del gioco d’azzardo patologico. Non basta porre dei divieti e limitare il numero di slot machine diffuse sul territorio per ridurre le giocate complessive dei giocatori.

Questi dati impongono un’ulteriore riflessione: bisogna mettere in atto delle strategie di prevenzione anche nell’ambito delle slot machine online. Bisogna innanzitutto prendere consapevolezza dell’importanza di questo segmento e del fatto che sempre più giocatori si iscrivono alle piattaforme online per soddisfare le loro esigenze di gioco.

Assodato questo, bisogna pensare di offrire ai clienti un gioco consapevole e responsabile, che possa dare loro solo divertimento e che non li spinga a sviluppare una patologia da gioco d’azzardo. Questo è possibile, ad esempio, mettendo sulle piattaforme dei limiti – giornalieri, settimanali o mensili – di gioco, che il giocatore stesso può imporsi. O anche predisporre un software che analizzi le abitudini di gioco del cliente e che segnali ogni attività a rischio di gioco d’azzardo patologico.