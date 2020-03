Con due infografiche la Regione Piemonte spiega ai cittadini come comportarsi in base alle direttive del decreto firmato ieri del Presidente del consiglio Giuseppe Conte.

Chi e dove può uscire, come muoversi. Aperture e orari per i locali pubblici. Norme di igiene e sicurezza.

Ricordando che il numero verde della Regione da chiamare in questi casi è 800 192020.