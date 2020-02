Mercoledì 19 febbraio, dalle ore 15 alle ore 18.30, la Biblioteca “Arduino” di Moncalieri ospita l’evento “Più donne, più cultura” promosso dall’assessorato pari opportunità della città di Moncalieri, il tema della serata sarà una riflessione sulla figura femminile nelle dinamiche culturali. Una prima parte sarà un excursus sul contributo femminile alla cultura dei popoli in epoche e continenti diversi; la seconda sessione sarà invece di taglio giuridico, per riflettere sulla possibilità e sullo spazio per le donne di esprimersi.

Aprirà la giornata l’assessora alle pari opportunità Laura Pompeo, che è anche esperta di archeologia, insieme all’avvocato Alessandro Alasia, consigliere dell’ordine degli avvocati di Torino, nonché componente del comitato pari opportunità del medesimo ordine.

Modererà Monica Andriolo, presidente dell’associazione “Il rosa e il grigio”, con la cui collaborazione l’evento è organizzato, in compartecipazione con l’associazione LeMus e con la segreteria organizzativa di S.&T. società cooperativa.

L’Assessora Laura POMPEO: «L’amministrazione comunale è molto soddisfatta per l’importante serie di convegni curati da Il Rosa e il Grigio. Gli incontri sono dedicati ad analizzare gli ambiti in cui maggiormente si manifestano le discriminazioni, gli stereotipi e la sottorappresentanza femminile. Le relatrici e i relatori si confronteranno sulla situazione presente e sulle possibili strategie di contrasto alle discriminazioni, in una prospettiva di creazione di condizioni paritarie in cui ogni persona possa esprimere al meglio i propri talenti».

L’evento si inserisce nella più ampia programmazione dell’assessorato: l’adesione alla rete REaDY e ad altre reti contro il pregiudizio di genere e l’orientamento sessuale, e alla carta d’intenti “Io parlo e non discrimino”, per citare solo alcune delle tante attività. Oltre a percorsi di sensibilizzazione attraverso spettacoli, manifestazioni diverse, financo agli incontri in luoghi non convenzionali come i centri sportivi.

L’evento è promosso dall’assessorato pari opportunità della città di Moncalieri, con il patrocinio del comitato pari opportunità del consiglio dell’ordine degli avvocati di Torino e accreditamento dell’ordine degli avvocati di Torino, con riconoscimento di 3 crediti ai fini della formazione professionale continua.