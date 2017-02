Caro Matteo…appello a Renzi per i giovani

di Daniele Viotti*

In effetti nel dibattito di questi giorni ci mancava solo lo spread. Vi ricordate che bei tempi, quelli dello spread? Se non passa il referendum, aumenta lo spread! Se si va a elezioni anticipate, aumenta lo spread! Usare la minaccia finanziaria è il modo migliore per ricollegarsi a tutta quella gente che ci ferma per strada chiedendo di fare qualcosa, vero? E io che pensavo che con la disoccupazione giovanile al 40% e nessuno che tenti anche solo di affrontare la situazione oltre alle misure slogan tipo i bonus, le priorità fossero ben altre.

Ecco, caro Matteo, caro Segretario, perché ti chiedo di fare uno scatto d’orgoglio e approfittare della prossima direzione nazionale (che sarà allargata a tutti i parlamentari e i segretari provinciali) per presentare una proposta concreta al Governo sulla questione giovanile. Approfittiamo della kermesse per impostare la discussione sul programma con cui vincere le prossime elezioni e discutiamo del paese che abbiamo in testa da qui a dieci anni.

Ti prego, evitiamo la solita passerella di posizioni arcinote e dedichiamo la discussione a quella che dovrebbero essere le nostre vere priorità.

Altrimenti anche gli streaming di lunedì e di quelli successivi avranno sempre meno visualizzazioni e like.

E il nostro Partito non solo sempre meno iscritti, ma sempre meno voti. Quelli veri.

*europarlamentare Partito Democratico