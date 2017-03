Caso Perego: dai, non esageriamo

Riceviamo e pubblichiamo

di Flaviana Basta*

Come tutti sanno la nota conduttrice Rai Paola Perego è finita sotto accusa dopo l’ultima puntata del suo programma “Parliamone sabato”.

La causa delle polemiche è stata l’argomento trattato in trasmissione, “I motivi per cui gli uomini scelgono le donne dell’Est Europa”, con annessa lista sulle qualità di suddette donne (lista presa da un sito ironico, cosa che la Perego non ha sottolineato).

Questo ha suscitato un vespaio di polemiche sui social gettando la Perego in pasto alle critiche.

Ciò che posso constatare degli italiani è l’accanimento sulle situazioni e sulle persone magari sbagliate. Perché ricordate che errare è umano. Tradotto: oggi tocca alla Perego domani potrebbe accadere a voi.

Ma subire un linciaggio mediatico simile, con tutte le schifezze che accadono negli ambienti politici, imprenditoriali, etc.etc. (che leggiamo quotidianamente sui giornali), lo trovo davvero disgustoso.

Se venissero fuori non solo opinioni, ma fatti tangibili legati a corruzioni, prostituzione, pedofilia e favoritismi interni penso che nessuno ne uscirebbe salvo. Quindi meglio sottolineare gli errori di una trasmissione televisiva che per superficialità ha scatenato queste reazioni esagerate!

La Perego non ha avvalorato questo schema che circolava in rete. Non ha espresso opinioni, ma ha mediato una discussione in cui gli ospiti davano i loro pareri smontando punto dopo punto lo schema.

Prima di giudicare bisognerebbe imparare che nella vita si può sbagliare. Già, forse si poteva evitare di discutere su quel cartello che ha urtato la sensibilità di molti, ma l’indulgenza dovrebbe fare parte del nostro modo di rapportarci agli altri. Al contrario si cerca di strumentalizzare a livello politico ogni avvenimento o persona per tirare l’acqua al proprio mulino. L’aspetto più stupefacente della vicenda comunque è che attorno al “gravissimo” errore di Paola Perego i partiti politici hanno raggiunto all’unanimità una perfetta unione nel buttare dalla torre la conduttrice.

Un domani la stessa durezza potrebbe essere rivolta a voi. E credetemi fa molto male.

*dottoressa psicologa